Meteo. Cielo sgombro e sole splendente: su Lecco e provincia torna il bel tempo

Torna il bel tempo sul Lecchese. Correnti anticicloniche provenienti dai versanti occidentali favoriscono infatti il ritorno alla stabilità dopo la settimana, fredda e perturbata, appena trascorsa. Le temperature sono in risalita e si riassesteranno in linea con i valori stagionali (massime fino a 23-24° C).

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21° C, la minima di 10° C, lo zero termico si attesterà a 2.254 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25° C, la minima di 7° C, lo zero termico si attesterà a 2.291 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.