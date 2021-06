Meteo, previsioni: nel weekend arriva il grande caldo, scatta l'allerta afa

Arriva il gran caldo estivo. Nel weekend, infatti, l'anticiclone africano si rafforzerà portando cieli sereni sul nostro territorio ma anche afa e aumento delle temperature massime, che si assesteranno sui 31-33° C. Dalla giornata di domenica potrebbero verificarsi fenomeni temporaleschi anche intensi.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 34° C, la minima di 26° C, lo zero termico si attesterà a 4.340 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenicai cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 15 mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 30° C, la minima di 27° C, lo zero termico si attesterà a 4.187 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.