Come sarà il weekend alle porte? Caratterizzato da sole e nuvole

Il weekend alle porte avrà "due volti". La stabilità la farà infatti da padrona nella prima parte, ma il progressivo fluire di aria più umida porterà possibili precipitazioni in particolare nella giornata di domenica. Da giovedì sino a sabato, però, un campo di alta pressione garantirà cieli soleggiati con qualche annuvolamento. Temperature costanti.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 13° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 3.390 metri. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 2 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13° C, la minima di 10° C, lo zero termico si attesterà a 2.250 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)