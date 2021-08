Previsioni: nuvole sul Lecchese, ma da venerdì torna il gran caldo

Una tregua di poche ore, poi tornerà il caldo sul Nord Italia e sul Lecchese. Oggi, giovedì 19 agosto, una nuvolosità diffusa impedirà alle temperature di risalire, ma da venerdì 20 agosto l'arrivo dell'anticiclone africano riporterà su la colonnina di mercurio, oltre i 30 gradi, anche se non si toccheranno i livelli della scorsa settimana. Il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso sino a domenica sera, quando sono previsti temporali.

Le previsioni per venerdì

A Lecco venerdì giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29° C, la minima di 20° C, lo zero termico si attesterà a 3.694 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 30° C, la minima di 21° C, lo zero termico si attesterà a 3.983 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.