Nuvole, qualche pioggia e clima più fresco: arriva l'autunno

L'inizio settimana coincide con l'avvento dell'autunno e il clima lo farà subito notare. Oggi, lunedì, cielo sereno nella prima parte di giornata, con aumento della nuvolosità nelle ore successive. In serata è atteso il ritorno della pioggia, poi da martedì si assisterà a condizioni di variabilità. Le temperature si portano ai livelli del periodo, con massime di poco superiori ai 20° C.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata di martedì la temperatura massima registrata sarà di 21° C, la minima di 14° C, lo zero termico si attesterà a 2.770 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21° C, la minima di 17° C, lo zero termico si attesterà a 3.644 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.