Il peggioramento è dietro l'angolo: sarà un Natale variabile

Si avvicina il Natale e il meteo va incontro a un peggioramento nei prossimi giorni. Addio infatti al tempo stabile e soleggiato che ha caratterizzato la scorsa settimana. Da martedì si assisterà a un generale aumento della nuvolosità, che potrà portare precipitazioni scarse tra la giornata della Vigilia e Santo Stefano.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8° C, la minima di 3° C, lo zero termico si attesterà a 1.078 metri. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 6° C, la minima di 1° C, lo zero termico si attesterà a 946 metri. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)