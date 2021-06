Meteo, previsioni: inizio settimana con nuvole, schiarite e temporali

L'iniziio settimana porterà variabilità sul Lecchese. Dal pomeriggio di lunedì rasserenamenti, previste al mattino possibili deboli precipitazioni. Questa condizione di nuvole miste a schiarite si replicherà martedì, mentre nella giornata di mercoledì si potrà assistere a fenomeni temporaleschi dalla serata. Le temperature sono in lievo calo, dal prossimo weekend previsto un rinforzo dell'anticiclone africano.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarite in serata, sono previsti 2 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28° C, la minima di 22° C, lo zero termico si attesterà a 3.729 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 12 mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 30° C, la minima di 24° C, lo zero termico si attesterà a 3.827 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.