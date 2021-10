Previsioni per il weekend: cessa la pioggia, torna il tempo stabile

Correnti di origine atlantica decisamente più instabili hanno fatto ingresso sul Mediterraneo, interessando l'Italia. Il cambiamento è già in atto da mercoledì, ma è nella giornata di giovedì che si vedranno i maggiori effetti di questo peggioramento.

Le piogge interesseranno prevalentemente Alpi, Prealpi e alte pianure con accumuli fino a 10-20 mm, più asciutto sulle pianure meridionali. Da metà giornata attese schiarite in gran parte della regione, specie sui settori occidentali, ancora deboli piogge su Alpi, Prealpi e zone orientali della regione. In serata più instabile sulle basse pianure dove sono attese piogge sparse. Netto miglioramento delle condizioni meteo da venerdì mattina, in vista di un weekend stabile e asciutto, con qualche nebbia possibile nelle ore mattutine. Le temperature non subiranno grosse variazioni.

Le previsioni su Lecco

Su Lecco le condizioni meteo nei prossimi giorni saranno caratterizzate da una certa variabilità e il peggioramento atteso sulla città porterà prevalentemente un aumento della nuvolosità, in particolare tra mercoledì pomeriggio e giovedì quando sono attese delle piogge, più convinte sui settori di montagna. In città non mancheranno delle temporanee pause asciutte. Nel weekend tempo stabile, con il sole ma anche tante nubi, specie domenica. Temperature nel complesso stazionarie, con minime tra 10 e 12° C e massime tra 17 e 20° C.

(in collaborazione con Federico Brescia di 3B Meteo)