Previsioni: arrivederci afa, clima fresco e variabile sul Lecchese

Altra giornata serena sul Lecchese, con sole e caldo estivo gradevole, ma dalle prossime ore un cambiamento riporterà temporali e pioggia sul nostro territorio, seppure con assenza di afa grazie a correnti fresche provenienti da Nord. Le temperature sono annunciate in calo progressivo durante l'intera settimana.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Ampie schiarite in serata, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26° C, la minima di 19° C, lo zero termico si attesterà a 3.326 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2 mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 26° C, la minima di 18° C, lo zero termico si attesterà a 3.319 metri. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.