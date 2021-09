Previsioni: nel weekend sul Lecchese arrivano forti piogge e temporali

Dopo giorni di tempo stabile e soleggiato, sul Lecchese le condizioni meteo sono previste in peggioramento. Proprio nel weekend flussi umidi e più instabili porteranno nuvolosità e maltempo. Si inizierà sabato con un aumento delle nubi, specie in serata, ma senza fenomeni di rilievo. La giornata più instabile sarà domenica con piogge diffuse e temporali che interesseranno tutta l'area e localmente potrebbero risultare intensi. Le temperature saranno in calo, massime comprese tra 18 e 20° C. Lunedì tornerà a splendere il sole, ma già martedì pomeriggio si potrebbe osservare un nuovo peggioramento che necessita ancora di conferme.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24° C, la minima di 18° C, lo zero termico si attesterà a 4.130 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 24 mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 21° C, la minima di 18° C, lo zero termico si attesterà a 3.428 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con Federico Brescia di 3B Meteo)