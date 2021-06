Meteo, previsioni: rinforzo dell'anticiclone, weekend di sole e caldo

Weekend sereno su Lecco, in arrivo l'afa. Nelle prossime ore la circolazione depressionaria presente sull'Europa occidentale tenderà a evolversi verso Ovest, previsti ancora temporali di debole entità. Da sabato rinforzo della pressione atmosferica su tutto il Nord Italia, che porterà giornate di sole e caldo tipicamente estive.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30° C, la minima di 20° C, lo zero termico si attesterà a 3.514 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 31° C, la minima di 22° C, lo zero termico si attesterà a 3.801 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.