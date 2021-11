Nel weekend sul Lecchese torna il maltempo e arriva il vero freddo

Torna il maltempo sulla Lombardia e anche sul Lecchese. Il peggioramento delle condizioni meteo da oggi, giovedì, con l'arrivo di una perturbazione mediterranea che porterà piogge diffuse - seppure non intense - e nevicate sulle Alpi a partire dai 1.300-1.500 metri di quota.

Venerdì ultime precipitazioni ma con tendenza a una tregua, prima dell'arrivo di una nuova perturbazione nella giornata di sabato. Quest'ultima sarà supportata da una discreta dose di aria fredda, la quale favorirà un calo della quota neve tra la fine di sabato e le primissime ore di domenica: fiocchi fin sui 500-800 metri ma non esclusi anche a quote inferiori in caso di precipitazioni intense, che a oggi risultano comunque poco probabili.

Domenica generale tendenza al miglioramento specie dal pomeriggio, con tempo ventoso sulle Alpi. Temperature in generale diminuzione dal weekend con possibilità di gelate anche in pianura con l'inizio della prossima settimana.

Meteo su Lecco

Giovedì giornata tipica novembrina, con cieli grigi e piogge deboli-moderate dal tardo mattino e fino a sera. Temperature diurne non oltre i 7-9°C; neve sui rilievi lecchesi dai 1.300-1.500 metri di quota. Venerdì qualche pioggerella in nottata, poi tempo asciutto seppur con molte nubi e solo qualche occhiata di Sole. Sabato nubi e acquazzoni, più probabili verso sera quando avremo anche un calo della quota neve, fin verso i 400-700 metri sui rilievi lecchesi. Domenica tendenza al miglioramento: cieli più sgombri da nubi e ampi spazi soleggiati; ventoso. Bel tempo per l'inizio della prossima settimana, con temperature in calo nei valori minimi e prime gelate notturne.

(Si ringrazia Andrea Colombo di 3B Meteo)