Meteo: prosegue l'allerta, temporali attesi fino a metà settimana

L'ondata di maltempo che ha flagellato il territorio non è destinata a placarsi nelle prossime ore. Da mercoledì temperature in risalita

L'ondata di maltempo che si è abbattuta anche sul nostro territorio (65 interventi dei Vigili del fuoco in 24 ore) proseguirà nelle prossime ore, con alternanza di nuvole e schiarite. Già nella serata di lunedì sono attesi ancora rovesci con circa 50 mm di pioggia. I fenomeni temporaleschi si attenueranno solo da metà settimana, quando è previsto il ritorno di temperature più alte accompagnate da afa.

Sul nostro territorio è ancora in vigore l'allerta di Protezione civile, un bollettino di colore arancione (criticità moderata) per temporali forti, sino a prossimo aggiornamento. Diramata anche un'allerta di colore giallo per rischio idrogeologico.

Le previsioni per martedì

Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge. Instabilità diffusa su tutta la regione specie dal pomeriggio. In particolare, dopo una mattinata con alternanza di sole e nubi in pianura e rovesci sulle Alpi, dalle ore pomeridiani, rovesci e temporali anche intensi, interesseranno tutte le province, Temperature stazionarie.

Le previsioni per mercoledì

Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Rasserena dal pomeriggio. Dalle prime ore del mattino, è atteso un graduale miglioramento del tempo con schiarite sempre più ampie a partire dalle zone di pianura in estensione ai settori alpini. Temperature in aumento, clima gradevole, senza afa.