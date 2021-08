Previsioni: weekend all'insegna della variabilità sul Lecchese

Sarà un fine settimana all'insegna della variabilità, con sole alternato a improvvisi annuvolamenti e possibili precipitazioni. Da domenica si assisterà invece a un miglioramento grazie al ritorno dell'alta pressione. Le temperature massime sono in rialzo si assesteranno sui 28-30° C.

Le previsioni per venerdì

A Lecco venerdì giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge, sono previsti 2 mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28° C, la minima di 18° C, lo zero termico si attesterà a 3.219 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni per 7 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25° C, la minima di 18° C, lo zero termico si attesterà a 2.781 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.