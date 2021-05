Meteo: alle porte sul Lecchese un weekend all'insegna della variabilità

Il clima resterà gradevole, con cieli in prevalenza poco nuvolosi anche se non limpidi, temperature intorno ai 24-25° C. Possibili piogge nella serata di sabato

Alle porte giorni di variabilità sul Lecchese. Il clima resterà gradevole, con cieli in prevalenza poco nuvolosi anche se non limpidi, temperature intorno ai 24-25° C. Possibilità di precipitazioni nella serata di sabato.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 2.2 mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25° C, la minima di 15° C, lo zero termico si attesterà a 2.994 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 22° C, la minima di 14° C, lo zero termico si attesterà a 2.767 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.