Scaduta l'allerta, temporali in esaurimento. Migliorano le condizioni meteo

La situazione meteorologica è in miglioramento. Scaduta l'allerta per temporali forti, rimane in vigore quella di rischio moderato per rischio idrogeologico. Torrenti e fronti montani sono tenuti costantemente sotto osservazione.

Nelle prossime ore il cielo dovrebbe rasserenarsi riportando il sole sul Lecchese, con ultimi rovesci isolati nel corso del pomeriggio. Le temperature sono in rialzo. Temporali e pioggia abbondante dovrebbero tornare d'attualità nel weekend.

La situazione odierna

A Lecco oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 8 mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28° C, la minima di 18° C, lo zero termico si attesterà a 3.697 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.