Meteo. Inizio settimana nuvoloso, poi arrivano sereno e caldo

Inizio settimana disturbato da una saccatura ancora presente sull'Italia mediterranea, che offre un cielo coperto sul Lecchese. Da domani si assisterà a un miglioramento, torneranno il sole e il sereno, mentre dal prossimo fine settimana l'anticiclone africano farà salire le temperature massime intorno ai 30° C, portando la prima vera ondata di caldo africano.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25° C, la minima di 14° C, lo zero termico si attesterà a 3.256 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25° C, la minima di 16° C, lo zero termico si attesterà a 3.189 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.