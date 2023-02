L'aria di primavera dura poco: torna la neve a bassa quota

L'aria di primavera è destinata a durare poco: nel weekend e all'inizio della prossima settimana tornerà la neve a bassa quota anche sul Lecchese.

Continua la fase mite e grigia sulla Lombardia con cielo coperto da un tappeto di nubi basse in pianura e anche qualche debolissima pioviggine sparsa, maggiori schiarite sulle Alpi. Non ci saranno grandi variazioni fino a venerdì.

L'evoluzione nei prossimi giorni

Sabato mattina insisterà della nuvolosità su Pavese, Cremonese e Mantovano, mentre più a Nord si faranno largo ampi spazi sereni. Da domenica, però, cambia tutto. L'arrivo di correnti molto fredde di estrazione artico-continentale riporterà la Lombardia in pieno inverno con un brusco calo termico e nevicate che entro sera potrebbero interessare le Prealpi occidentali e le immediate alte pianure a quote collinari fino a 300 metri. Non si esclude qualche fiocco su Bergamo città alta, Lecco, Como e in Brianza.

Il clima resterà freddo anche all'inizio della prossima settimana con possibili nevicate a quote molto basse, localmente in pianura, in più occasioni ma in particolare lunedì. Temperature in calo da domenica con valori minimi che nell'arco delle 24 ore successive scenderanno sotto lo zero e le massime non saliranno sopra i 6° C. È ancora presto per andare nel dettaglio ma sembrerebbe proprio che stia per cominciare una fase più interessante.

( si ringrazia Federico Brescia di 3B Meteo)