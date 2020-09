Prealpi, è arrivata la neve: le immagini dalle webcam di Bobbio e Grignone

Bentornata dama bianca. Il violento calo delle temperature di questi giorni ha portato anche la prima neve sulle montagne del Lecchese: fiocchi sono stati visti cadere sulle montagne della Valsassina, oltre che sul Monte Resegone: in generale, da una quota compresa tra i 1100 e i 1500 mslm le temperature hanno favorito l'abbattersi delle nevicate, come testimoniato dalle immagini delle webcam installate su alcune di queste vette.

Le previsioni

«Ci attendiamo un netto cambiamento delle condizioni meteo-climatiche sull’Italia, per una intensa perturbazione in discesa dal Nord Europa e alimentata da aria fredda groenlandese - ha confermato il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara -, in arrivo rovesci e temporali anche di forte intensità con inizialmente un maggiore coinvolgimento del centronord. Saranno possibili nubifragi con picchi di oltre 100mm su Alpi, Prealpi, pedemontane del Nord, Liguria specie di levante, alta Toscana. Forti temporali aggrediranno poi il versante tirrenico venerdì, estendendosi a quello adriatico, con fenomeni anche intensi tra Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo e sulla Sardegna. Al Sud il grosso del maltempo è atteso dalla serata di venerdì con temporali a partire da Campania e Molise. Le temperature saranno in netto calo a partire dal Nord con ritorno della neve sulle Alpi fin verso i 1100-1500m a fine giornata».