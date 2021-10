Bentornata, dama bianca! Ecco la prima neve su Grigne e Resegone

La neve è tornata a posarsi sulle montagne lecchesi. Il deciso calo delle temperature di questi giorni ha portato anche la prima neve sulle montagne del Lecchese: fiocchi sono caduti sulle montagne della Valsassina, oltre che, in maniera velata, sul Monte Resegone: in generale, da una quota compresa tra i 1100 e i 1500 mslm le temperature hanno favorito l'abbattersi delle nevicate, come testimoniato dalle immagini delle webcam installate su alcune di queste vette. Imbiancata anche parte dei Piani di Bobbio.

Le previsioni

La perturbazione evolve verso levante favorendo un generale miglioramento in Lombardia a partire da Ovest dopo nuovi rovesci tra notte e mattina. Entro il pomeriggio tendenza a schiarite sui settori occidentali, residua instabilità fino a sera su quelli orientali. Ingresso di aria più fredda a tutte le quote con conseguente calo delle temperature, specie in montagna. Venti in rotazione da Nord con rinforzi di tramontana o favonio su Alpi e pianure occidentali.