Una delicata neve imbianca la notte di Lecco

All'improvviso, ecco la neve. Poco prima della mezzanotte di martedì 7 febbraio dei fiocchi di neve di dimensioni rilevanti sono caduti sulla città capoluogo, adagiandosi al fondo stradale pur non facendo presa. Una possibilità che era stata prevista dai meteorologi - tanto che la Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo di codice giallo nelle ore precedenti - e che effettivamente si è materializzata durante la notte.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 4° C, la minima di -2° C, lo zero termico si attesterà a 36 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.