Due giorni di sole splendente e caldo, ma da domenica torna la pioggia

La primavera entra finalmente nel vivo. Oggi, venerdì, e sabato il clima sarà sereno, soleggiato e caldo, con temperature massime che raggiungeranno i 25 gradi: un campo di alte pressioni abbraccia infatti la regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Da domenica una nuova circolazione depressionaria porterà precipitazioni sparse anche nel nostro territorio.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25° C, la minima di 17° C, lo zero termico si attesterà a 3.151 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 9 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18° C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3.049 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)