Cielo sereno e temperature in calo sul Lecchese

Il clima davvero primaverile è durato lo spazio del wekeend. L'alta pressione che staziona sul nord Italia sarà disturbata nelle prossime ore da infiltrazioni umide dalla serata di lunedì, che non porteranno piogge ma contribuiranno ad abbassare le temperature massime. Venti in fase di rinforzo.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13° C, la minima di 4° C, lo zero termico si attesterà a 1.066 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 0.5 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 3° C, lo zero termico si attesterà a 781 metro. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)