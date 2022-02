Cambiano le condizioni meteo: fine settimana nuvoloso sul Lecchese

Un debole fronte nord-occidentale attraversa la Lombardia: le nuvole tornano a oscurare il cielo sopra Lecco, ma per la pioggia bisognerà attendere ancora. Il weekend, tuttavia, sarà molto variabile più che sereno, con temperature non troppo rigide, destinate poi a salire nel corso della prossima settimana.

Le previsioni per sabato

Giornata con tempo stabile, inizialmente con molte nubi sulle medio-basse pianure e qualche banco di nebbia sulle aree meno nuvolose; a seguire generali rasserenamenti su tutti i settori per ingresso di correnti più asciutte nord-occidentali. Clima non freddo per il periodo.

Le previsioni per domenica

Contesto anticiclonico che garantisce una giornata di bel tempo sulla Lombardia, dove avremo cieli per lo più poco nuvolosi per qualche velatura di passaggio. Tra notte e mattino banchi di nebbia sulle medio-basse pianure, in successivo diradamento pomeridiano. Qualche gelata.

(in collaborazione con 3B Meteo)