Nuvole e freddo: non sarà un bel weekend sul Lecchese

Brusco cambiamento delle condizioni meteorologiche. La nuvolosità è in forte aumento, con il subentro di aria fredda dai Balcani. Lungo le zone prealpine possibilità di piovaschi già dalla giornata di venerdì. Nel weekend previsto un sensibile calo termico: le massime scenderanno sotto i 10° C.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9° C, la minima di 3° C, lo zero termico si attesterà a 846 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8° C, la minima di 2° C, lo zero termico si attesterà a 809 metri, I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)