L'Epifania si porta via le nuvole: weekend di bel tempo sul Lecchese

Riecco l'alta pressione sulla Lombardia e sul Lecchese. Venerdì 7 gennaio si assisterà a un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo grazie a correnti settentrionali che porteranno sole e bel tempo. Anche il weekend sarà sereno o poco nuvoloso. Le temperature sono in diminuzione, soprattutto nelle ore serali.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 8° C, la minima di 0° C, lo zero termico si attesterà a 1.266 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8° C, la minima di 2° C, lo zero termico si attesterà a 1.233 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione 3B Meteo)