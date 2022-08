Tregua meteorologica scaduta: il caldo afoso torna a fare la voce grossa

È durata poco la tregua dal caldo afoso concessa dai temporali dei giorni scorsi. Arrivederci alle giornate soleggiate e limpide, e alle temperature diurne sotto i 30° C, ammirate fino a domenica. Già da oggi, lunedì, tornerà la pressione dell'anticiclone africano, con punte massime di 35-36° tra venerdì e sabato. Da domenica 7 agosto l'estate cambierà nuovamente volto.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 32° C, la minima di 23° C, lo zero termico si attesterà a 4.052 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: afa.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33° C, la minima di 24° C, lo zero termico si attesterà a 4.690 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

(in collaborazione con 3B Meteo)