Oggi, venerdì, l'alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l'ingresso di correnti più umide responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Il fine settimana sarà comunque gradevole, con temperature in risalita.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di sabato la temperatura massima registrata sarà di 27° C, la minima di 19° C, lo zero termico si attesterà a 3.904 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di domenica la temperatura massima registrata sarà di 30° C, la minima di 21° C, lo zero termico si attesterà a 4.247 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)