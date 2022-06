Weekend dal gradevole clima estivo, poi la vera ondata di caldo

Prosegue anche sul Lecchese la condizione di stabilità dovuta al rinforzo dell'anticiclone africano, che lentamente riprende possesso dell'intero bacino mediterraneo. Sole e bel tempo saranno protagonisti dei prossimi giorni, con un deciso rialzo delle temperature massime. Durante il weekend si sfioreranno i 30° C, ma nel corso della prossima settimana i valori potranno arrivare fino a 35-37° C.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29° C, la minima di 17° C, lo zero termico si attesterà a 4.181 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30° C, la minima di 19° C, lo zero termico si attesterà a 4.101 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)