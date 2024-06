Il sole durerà poco: dietro l'angolo temporali e piogge intense

È solo una tregua quella che sta offrendo il lunedì mattina a Lecco, perché l'inizio settimana non sarà positivo dal punto di vista meteorologico. Già dal pomeriggio di oggi prime piogge sul nostro territorio. Martedì e mercoledì previsti temporali forti con precipitazioni molto intense. Temperature massime in leggera diminuzione.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 61 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22° C, la minima di 17° C, lo zero termico si attesterà a 3.087 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: pioggia.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 30 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21° C, la minima di 16° C, lo zero termico si attesterà a 2.759 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: pioggia.

(in collaborazione con 3B Meteo)