Previsioni: nuvole e freddo nel weekend, a San Valentino tornano pioggia e neve

Il lungo periodo di siccità è agli sgoccioli. Dopo mesi di sole, clima asciutto e poche nuvole, anche sul Lecchese è in arrivo una perturbazione che proverà a riportarci tutti nella stagione imposta dal calendario, l'inverno. Le temperature sono infatti in calo, la pioggia dietro l'angolo e anche la neve a quote relativamente basse. Pubblichiamo di seguito la previsione per i prossimi giorni, a cura di Daniele Berlusconi di 3B Meteo.

Fine settimana variabile

Nel corso del weekend aria più fredda in ingresso da Est in Valpadana determinerà un generale calo delle temperature anche in Lombardia, che ci riporterà, almeno temporaneamente, in pieno Inverno. Sabato è attesa nuvolosità irregolare specie a ridosso delle zone prealpine delle provincie di Varese, Como e Lecco, mentre prevarranno maggiori schiarite in Valtellina e nel corso del giorno anche in pianura. Domenica la giornata sarà in prevalenza soleggiata o con nubi irregolari in transito, ma con clima freddo e gelate diffuse anche in pianura.

Neve in collina

Lunedì invece farà il suo ingresso la prima vera perturbazione atlantica organizzata dopo un lungo periodo secco che riporterà precipitazioni più diffuse: stante le basse temperature che saranno presenti, i fenomeni potranno risultare nevosi sino a quote collinari, in particolare sulle province occidentali, se non a tratti fino in pianura tra le province di Pavia, Lodi e Milano. Rimane ancora un po' di incertezza riguardo i quantitativi, anche se nel complesso non saranno particolarmente abbondanti e molto probabilmente non risolveranno la penuria di acqua e di neve sulle nostre Alpi.

Transitata la perturbazione di San Valentino, infatti, la tendenza è verso una nuova rimonta dell'anticiclone per un altro periodo in prevalenza asciutto anche nella seconda parte del mese di febbraio.