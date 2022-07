Torna il grande caldo: settimana rovente anche nel Lecchese

Fa caldo? Non è nulla rispetto a ciò che verrà questa settimana. L'alta pressione continua a dominare sull'Europa mediterranea ma oggi, lunedì, e martedì saranno le ultime giornate caratterizzate dall'anticiclone delle Azzorre. Da metà settimana infatti tornerà a stazionare l'anticiclone africano, che porterà temperature sopra la media stagionale, superiori a 35° C anche nel Lecchese, con tassi di umidità molto alti che faranno scattare l'allerta afa.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, sono previsti 2 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28° C, la minima di 20° C, lo zero termico si attesterà a 3.891 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32° C, la minima di 21° C, lo zero termico si attesterà a 4.440 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

(in collaborazione con 3B Meteo)