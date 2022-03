Clima ancora invernale: fine settimana nuvoloso sul Lecchese

Weekend variabile sul Lecchese: venerdì aria più umida fa il suo ingresso da Est e porta con sé maggiore nuvolosità rispetto ai giorni scorsi. Le temperature sono in risalita in orario diurno, ma ancora piuttosto fredde al mattino.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8° C, la minima di 3° C, lo zero termico si attesterà a 868 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 855 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)