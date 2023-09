Il bel tempo ha i giorni contati: in arrivo un periodo di instabilità

Ultimi giorni di clima soleggiato e caldo; da mercoledì inizierà infatti un periodo di instabilità per via di correnti più umide che porteranno precipitazioni e progressivamente un calo delle temperature.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29° C, la minima di 21° C, lo zero termico si attesterà a 4.141 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Ampie schiarite in serata, sono previsti 7 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24° C, la minima di 20° C, lo zero termico si attesterà a 3.662 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)