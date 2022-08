Weekend con sole splendente, poi da lunedì torna la pioggia

Il meteo regalerà un weekend di stabilità, con sole e temperature più miti rispetto alle scorse settimane. Una porzione di estate senza dubbio godibile. Soltanto venerdì sera qualche possibilità di temporali e rovesci, mentre per piogge più consistenti occorrerà attendere l'inizio della prossima settimana.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29° C, la minima di 19° C, lo zero termico si attesterà a 3.740 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco dopodomani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 32° C, la minima di 20° C, lo zero termico si attesterà a 4.312 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)