L'instabilità ha i giorni contati: dal fine settimana caldo e cielo sereno

L'instabilità a livello meteorologico sul Lecchese ha i giorni contati: il caldo estivo è infatti in agguato. Infiltrazioni umide continuano a raggiungere la regione, determinando nuvolosità con possibilità di temporali serali. Martedì è atteso un peggioramento, ma dal fine settimana l'arrivo dell'anticiclone porterà cieli sereni e temperature massime intorno ai 30° C.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio, sono previsti 37 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21° C, la minima di 16° C, lo zero termico si attesterà a 3.337 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 2 mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 26° C, la minima di 17° C, lo zero termico si attesterà a 3.346 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)