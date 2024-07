Il weekend inizia con l'allerta temporali, ma il sole avrà la meglio

Il weekend inizia male, nel segno del maltempo (è in vigore l'allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico) e precipitazioni localmente intense, ma proseguirà nel migliore dei modi, regalando due giornate soleggiate e calde.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29° C, la minima di 18° C, lo zero termico si attesterà a 3.943 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31° C, la minima di 19° C, lo zero termico si attesterà a 4.178 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)