Il mese di maggio prosegue all'insegna di pioggia e freddo

A Lecco oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, una condizione che proseguirà nei prossimi giorni su tutto il territorio regionale. Le temperature restano basse per il periodo stagionale.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 16 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18° C, la minima di 11° C, lo zero termico si attesterà a 2.084 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18° C, la minima di 11° C, lo zero termico si attesterà a 2.239 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

