Lecco, alle porte una settimana all'insegna della variabilità

Sarà una settimana all'insegna della variabilità. Il lunedì mattina con cielo coperto e schiarite, e una certa afa, sarà il filo conduttore anche dei prossimi giorni.

Non sono escluse possibilità di precipitazioni, in particolare mercoledì. Giovedì dovrebbe tornare a splendere il sole, regalando una giornata tipicamente estiva, ma verso il fine settimana è previsto un nuovo cambiamento, con annuvolamenti e possibili piogge.

Le temperature resteranno alte, con massime fino a 27-28° C, proprio fino a giovedì, dopo di che si assisterà a un calo termico che le porterà in linea con le medie stagionale, attorno ai 22-23° C. Le minime rimarranno stabili attorno ai 18° C.