Finalmente sul Lecchese torna la pioggia, ma durerà poco

Finalmente la pioggia, anche se durerà poco, con ogni probabilità non più di una giornata. Nubi in progressivo aumento dal pomeriggio di lunedì: sul Lecchese potrebbero abbattersi precipitazioni di carattere temporalesco. Temperature in forte diminuzione con massime intorno ai 6° C. Lo zero termico scende sotto i 1.000 metri. Da martedì è previsto un miglioramento.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con rasserenamenti in serata, sono previsti 13 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6° C, la minima di 1° C, lo zero termico si attesterà a 1.627 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio assenti e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9° C, la minima di 2° C, lo zero termico si attesterà a 1.460 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.