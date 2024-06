Weekend in gran parte nuvoloso, ma domenica rispunta il sole

Il weekend non sarà positivo dal punto di vista meterologico. Venerdì si annuncia come una giornata molto nuvolosa, in cui il sole non farà capolino fra le nubi. Variabile anche sabato, più soleggiato domenica. Temperature gradevoli.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco, sono previsti 7 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24° C, la minima di 15° C, lo zero termico si attesterà a 3.252 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26° C, la minima di 17° C, lo zero termico si attesterà a 3.272 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)