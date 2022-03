Tempo incerto sul Lecchese: settimana all'insegna della nuvolosità

Prosegue la variabilità a livello meteorologico: anche la giornata di lunedì sarà caratterizzata da un'estesa nuvolosità in particolare sulle zone occidentali. Il miglioramento inizierà dalle ore serali con il rialzo della pressione che porterà ampie schiarite da martedì. Le temperature sono stazionarie ma nei prossimi giorni le massime segneranno un incremento, per poi calare con l'approssimarsi del weekend con il probabile arrivo di una perturbazione.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16° C, la minima di 7° C, lo zero termico si attesterà a 1.829 metri. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 18° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 3.090 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)