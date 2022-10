Sole e caldo anomalo: è una coda lunga dell'estate

In arrivo una piccola coda d'estate. Il meteo regala giornate serene grazie a un campo di alta pressione che staziona sul Nord Italia, con qualche foschia e annuvolamento al mattino, e temperature che da sabato sino a metà della prossima settimana saranno notevolmente sopra la media stagionale.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22° C, la minima di 14° C, lo zero termico si attesterà a 3.547 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22° C, la minima di 14° C, lo zero termico si attesterà a 3.628 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)