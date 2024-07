Anche sul Lecchese la prima vera ondata di caldo africano

Ultimo giorno di caldo estivo gradevole, lunedì, poi sarà una settimana di caldo africano con temperature massime intorno ai 34-35° C e percepite ancora più alte.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32° C, la minima di 22° C, lo zero termico si attesterà a 4.152 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: afa.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32° C, la minima di 23° C, lo zero termico si attesterà a 4.443 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: afa.

(in collaborazione con 3B Meteo)