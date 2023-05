Meteo: le condizioni migliorano, ma restano variabili

Il meteo continua a essere "ballerino", con alternanza di annuvolamenti e schiarite. Le precipitazioni, nei prossimi giorni, saranno meno frequenti e intense dei giorni scorsi, con temperature in risalita.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 7 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19° C, la minima di 13° C, lo zero termico si attesterà a 2.509 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18° C, la minima di 14° C, lo zero termico si attesterà a 2.611 metri. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

