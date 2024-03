Nuvole e schiarite, ma sarà un weekend caldo

La stabilità molla un po' il colpo e l'ingresso di correnti umide determina l'alternarsi si annuvolmenti a schiarite. Questo, almeno, nella giornata di venerdì. Il weekend si annuncia soleggiato con qualche velatura. Le temperature massime 'schizzano' già sopra i 20° C.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 2.339 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18° C, la minima di 10° C, lo zero termico si attesterà a 2.444 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)