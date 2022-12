Dopo la neve migliorano le condizioni meteo: weekend variabile sul Lecchese

Il venerdì offre ancora neve in quota, ma le precipitazioni sono in via di esaurimento. La giornata sarà caratterizzata da una forte nuvolosità, con miglioramento a partire dalla notte tra venerdì e sabato. Il weekend sarà piuttosto variabile, con schiarite, e segnato da temperature meno rigide.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 1.624 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 1.753 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)