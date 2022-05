È già piena estate: in arrivo la prima ondata di caldo africano

Si prospetta una settimana molto calda. La prima vera ondata di calore della bella stagione in questo 2022. Complice il rinforzo dell'anticiclone africano, il tempo sarà stabile fatta eccezione per qualche rovescio isolato; le temperature massime raggiungeranno i 30-32° C.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31° C, la minima di 20° C, lo zero termico si attesterà a 3.623 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. schiarite in serata, sono previsti 2 mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 27° C, la minima di 18° C, lo zero termico si attesterà a 3.624 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)