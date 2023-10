In ritardo, ma l'autunno è arrivato: nuvole e pioggia

L'autunno si fa sentire, e lo farà sempre più nei prossimi giorni, con precipitazioni anche intense o di carattere temporalesco, alti livelli di umidità e temperature massime sotto i 15° C.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17° C, la minima di 9° C, lo zero termico si attesterà a 2.911 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco dalla serata, sono previsti 3 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15° C, la minima di 12° C, lo zero termico si attesterà a 3.305 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)