Sul Lecchese tempo mite e soleggiato. Peggioramento da metà settimana

Inizio settimana all'insegna della stabilità meteorologica, con cielo sereno e temperature primaverili; ma da giovedì è atteso un peggioramento, con precipitazioni, rovesci e un clima in generale più fresco.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18° C, la minima di 10° C, lo zero termico si attesterà a 2.165 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19° C, la minima di 11° C, lo zero termico si attesterà a 2.269 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)